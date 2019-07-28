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Вика Цыганова поделилась редким снимком с отцом

Певица поздравила поклонников с Днем военно-морского флота и рассказала, что для ее семьи этот день всегда был особенным.

Вика Цыганова поделилась редким снимком с отцом
Вика Цыганова поздравила отца с Днем военно-морского флота. Фото: instagram.com/vika.tsyganova/

Вика Цыганова впервые за долгое время опубликовала в Instagram совместный снимок с отцом Юрием Александровичем. 55-летняя певица поздравила родителя с Днем военно-морского флота, подчеркнув, что этот день всегда имел особое значение для ее семьи.

«Мой отец всю жизнь служил на Тихоокеанском флоте, и для моей семьи этот день всегда был особенным. Я была и остаюсь «капитанской дочкой» и отлично помню, как мы с мамой ждали отца из «походов», – подписала фото артистка.

Сейчас певица гостит в родном Хабаровске. На вопрос подписчиков, когда же она вернется в Москву, Вика Цыганова ответила: «Не знаю».

Напомним, ранее муж и продюсер певицы Вадим Цыганов рассказал, что Алла Пугачева хотела купить хит «Приходите в мой дом». Однако Примадонна не согласилась на условия, выдвинутые продюсером артистки. Цыганов хотел, чтобы право выступать с этой песней было и у его супруги. Сама Вика Цыганова призналась, что сначала «не разглядела» в композиции будущий хит. Певица считала, что песня больше подходит для исполнения мужчине.

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Вика Цыганова поделилась редким снимком с отцом
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