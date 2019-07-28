Умер один из основателей НТВ Владимир Кара-Мурза

Ушел из жизни знаменитый журналист Владимир Кара-Мурза. Причины смерти пока не сообщаются.

Печальную новость сообщил у себя в twitter сын ушедшего Владимир Кара-Мурза-младший.

«Сегодня, 28 июля, ушел из жизни Владимир Алексеевич Кара-Мурза (1959-2019). Историк, тележурналист, один из основателей «старого НТВ». Мой папа. Ушел в 8 утра, в день своих именин. О месте и времени прощания семья сообщит дополнительно», — написал наследник.

Кара-Мурза родился 24 октября 1959 года в Москве. После окончания исторического факультета МГУ занимался частным репетиторством по истории, а также какое-то время работал дворником и кочегаром. В 1992 году попал на телевидение в программу Евгения Киселева «Итоги» на РГТРК. Сначала в качестве старшего редактора, а после корреспондента. Спустя год перешел в только что основанную первую частную телекомпанию НТВ. Там работал над программами «Сегодня», «Итоги», а также был автором и ведущим еженедельной исторической программы «Свидетель века».

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После конфликта основателей телеканала с акционерами ушел на канал ТНТ, позднее перейдя на ТВ-6, оттуда – на ТВС. После закрытия ТВС до 2008 года вел программу «Сейчас в России» на телеканале RTVI.

За свою профессиональную деятельность Кара-Мурза в 1995 году был удостоен премии Союза журналистов России «Золотое перо России».