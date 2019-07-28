«Сын исчез с 20 миллионами»: Алибасов сам покупает себе лекарства

Продюсер надеется, что его наследник все-таки найдет время на то, чтобы навестить родителя.

Музыкальный продюсер Бари Алибасов вместе со своими подопечными из коллектива «На-На» появился на фестивале «Жара» в Баку. В интервью Бари Каримович рассказал о том, что он благодарен супруге — народной артистке РСФСР Лидии Федосеевой-Шукшиной, которая поддерживала его во время болезни. Актриса заботилась о том, чтобы ее избранник скорее пошел на поправку. Ранее в прессе писали, что Алибасов якобы включил Лидию Николаевну в завещание. Однако, по словам самого продюсера, ничего подобного он не делал.

«Все это домыслы, что я на Лиду переписывал имущество», — заявил Алибасов.

Рассказал Бари Каримович и о крупной сумме, заработанной во время его болезни на интервью и фото. Возлюбленный Лидии Федосеевой-Шукшиной подметил, что все деньги достались его сыну Бари Алибасову-младшему. При этом продюсер сам вынужден покупать дорогостоящие препараты.

«Сын исчез с 20 миллионами!» — приводит «Комсомольская правда» слова супруга Лидии Федосеевой-Шукшиной.

Бари Каримович надеется, что в ближайшее время он все-таки сможет увидеться с наследником, который перестал интересоваться самочувствием отца.

«Лекарства покупаю на свои деньги. Я этих 20 миллионов не видел, сын мне ни таблетки, ни гостинца не купил», — сетует продюсер.

В Баку Бари Алибасова угощали супами-пюре. В поездку он отправился со своими подопечными из группы «На-На».