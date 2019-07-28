Меган Маркл и принц Гарри купят дом в США

Супруги Сассекские хотят, чтобы Арчи регулярно общался с бабушкой, которая живет в Лос-Анджелесе.

37-летняя Меган Маркл и 34-летний принц Гарри планируют приобрести особняк в США, чтобы их сын Арчи мог чаще видеть бабушку Дорию, которая живет в Лос-Анджелесе. Об этом пишет The Sun. По данным издания, в покупке коттеджа заинтересован и принц Гарри. Герцог Сассекский намерен проводить больше времени в США, так как задумал снять совместно с Опрой Уинфри новый сериал о психическом здоровье.

«Этот проект с Опрой хоть и не является первой инициативой герцогов Сассекских, но представляет для Гарри большой интерес, так как с помощью сериала принц сможет привлечь американских спонсоров для своего благотворительного фонда», – считает обозреватель издания Эмили Эндрюс.

По мнению журналистки, Дория и Меган очень близки, поэтому супруга принца Гарри хотела бы быть поближе к своей маме и чаще ее навещать.

Напомним, Фрогмор – загородная резиденция Меган Маркл и принца Гарри – находится в 1 км от Виндзорского замка. Ремонт особняка обошелся налогоплательщикам в 2,4 миллиона фунтов стерлингов. Однако замок еще не до конца отремонтирован. По некоторым данным, особняк нуждался в капитальном ремонте – система отопления, проводка и канализация находились в плачевном состоянии.

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Ранее в СМИ появилась информация, что соседям запретили общаться с герцогами Сассекскими. Однако в Букингемском дворце позже заявили, что Меган Маркл и принц Гарри не участвовали в составлении «запрещенного» списка, и они не знали о предупредительной беседе с жителями близлежащих домов.