Брежнева после тренировки позволила себе полакомиться диетическим кексом

Экс-солистка группы «ВИА Гра» не смогла пройти мимо вегетарианского кафе.

37-летняя Вера Брежнева тщательно следит за своей внешностью и имиджем. Особое внимание экс-солистка группы «ВИА Гра» уделяет спортивной форме. Даже на отдыхе и гастролях исполнительница старается не пропускать ежедневных тренировок. Так, избранница музыкального продюсера Константина Меладзе ходит на пилатес, занимаясь под присмотром опытного тренера.

«Спортсмен везде найдет место для занятия… Пилатес», — отметила певица, опубликовав в Stories свежие кадры с тренировки.

На фото знаменитость позирует в облагающем фигуру спортивном костюме. Белокурые локоны певица собрала в пучок, отказавшись от макияжа.

После тренировки певица решила подкрепить свои силы. Экс-солистка группы «ВИА Гра» не смогла пройти мимо вегетарианского кафе. Вера Брежнева позволила себе полакомиться диетическим кексом, испеченным без сахара и молока.

В интервью для YouTube-проекта Вячеслава Манучарова певица призналась, что испытывает неловкость и смущение, появляясь на сцене перед многочисленной публикой в мини-юбках. При этом Вера Брежнева не скрывает, что вполне гармонично ощущает себя перед объективом фотокамеры, снимаясь для мужских журналов.