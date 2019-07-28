НОВОСТИ

Брежнева после тренировки позволила себе полакомиться диетическим кексом

Экс-солистка группы «ВИА Гра» не смогла пройти мимо вегетарианского кафе.

Брежнева после тренировки позволила себе полакомиться диетическим кексом
Вера Брежнева (Фото: Globallookpress.com)

37-летняя Вера Брежнева тщательно следит за своей внешностью и имиджем. Особое внимание экс-солистка группы «ВИА Гра» уделяет спортивной форме. Даже на отдыхе и гастролях исполнительница старается не пропускать ежедневных тренировок. Так, избранница музыкального продюсера Константина Меладзе ходит на пилатес, занимаясь под присмотром опытного тренера.

«Спортсмен везде найдет место для занятия… Пилатес», — отметила певица, опубликовав в Stories свежие кадры с тренировки.

На фото знаменитость позирует в облагающем фигуру спортивном костюме. Белокурые локоны певица собрала в пучок, отказавшись от макияжа.

Вера Брежнева увлекается пилатесом (Фото: Instagram.com/ververa)

После тренировки певица решила подкрепить свои силы. Экс-солистка группы «ВИА Гра» не смогла пройти мимо вегетарианского кафе. Вера Брежнева позволила себе полакомиться диетическим кексом, испеченным без сахара и молока.

После тренировки певица отправилась в вегетарианское кафе (Фото: Instagram.com/ververa)

В интервью для YouTube-проекта Вячеслава Манучарова певица призналась, что испытывает неловкость и смущение, появляясь на сцене перед многочисленной публикой в мини-юбках. При этом Вера Брежнева не скрывает, что вполне гармонично ощущает себя перед объективом фотокамеры, снимаясь для мужских журналов.

Интересно? Поделись с друзьями:
Хочешь обсудить? Пиши!

Тэги:

Вера Брежневадиетазвездный стильКонстантин Меладзеправильное питание

Сетевое издание TELEPROGRAMMA зарегистрировано Роскомнадзором, свидетельство Эл № ФС77-66912 от 22 августа 2016 года.
Учредитель и редакция АО «Издательский дом «Комсомольская правда».
Генеральный директор: Сунгоркин Владимир Николаевич.
Издатель: Гемст Владислав Александрович
Главный редактор Садков Павел Петрович

tele@kp.ru
телефон редакции: +7 (495) ‎777-02-82
127287, г. Москва, Петровско-Разумовский Старый проезд, д. 1/23, стр.1

Исключительные права на материалы, размещенные в сетевом издании TELEPROGRAMMA (www.teleprogramma.pro), в соответствии с законодательством Российской Федерации об охране результатов интеллектуальной деятельности принадлежат АО «Издательский дом «Комсомольская правда» ©, и не подлежат использованию другими лицами в какой бы то ни было форме без письменного разрешения правообладателя.
Приобретение прав: ‎(495) 970-19-51 (kp@kp.ru)

Сообщения и комментарии читателей сетевого издания размещаются без предварительного редактирования. Редакция оставляет за собой право удалить их с сайта или отредактировать, если указанные сообщения и комментарии являются злоупотреблением свободой массовой информации или нарушением иных требований закона.
Возрастная категория 16+

Политика в отношении обработки персональных данных

Например когда выйдет замуж Ольга Бузова
Flipboard
Сейчас ты
читаешь:
Брежнева после тренировки позволила себе полакомиться диетическим кексом
Интересно?
Поделись с друзьями: