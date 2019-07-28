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Стас Каримов вспомнил о скоротечном романе с Бузовой

Экс-участник «Дома-2» не скрывает: телеведущая смогла удивить его своей напористостью и выдержкой.

Стас Каримов вспомнил о скоротечном романе с Бузовой
Ольга Бузова и Стас Каримов (Фото: Instagram.com/dvjkarimov)

Ведущая «Дома-2» Ольга Бузова не только принимает участие в съемках различных телешоу, среди которых Comedy Баттл и проект «Танцы» — она также пробует себя в актерстве, не забывая о певческой карьере. В недавнем интервью бывший участник телестройки Стас Каримов подметил, что разглядел в Бузовой ее творческий потенциал. Попав на кастинг нового шоу, обычная питерская девушка не боялась проявить себя.

Несмотря на критику хейтеров, телеведущая продолжает записывать новые синглы и давать сольные концерты, гастролируя по стране. Вспоминая о скоротечном романе с Бузовой, экс-участник «Дома-2» подметил, что ее чувства к Ольге были искренними.

«Пусть мы встречались непродолжительное время, но сейчас эти эмоции переросли в уважение. Сердечная теплота к Бузовой у меня сохранилась», — признался Стас Каримов в интервью «СтарХит».

Примечательно, что после расставания с супругом футболистом Дмитрием Тарасовым Ольга Бузова не торопилась вступать в новые отношения. Экс-возлюбленный телеведущей сыграл свадьбу с моделью из Ростова-на-Дону Анастасией Костенко. Пара воспитывает общую дочь Милану.

Певица пыталась наладить личную жизнь, согласившись принять участие в съемках проекта «Замуж за Бузову». Однако отношений с финалистом шоу Денисом Лебедевым за периметром проекта Ольга Бузова построить так и не смогла.

 

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«Дом-2»Ольга Бузова

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Стас Каримов вспомнил о скоротечном романе с Бузовой
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