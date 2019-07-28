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Крупным планом: Певцов показал подросшего сына от Дроздовой

Актер опубликовал на личной страничке в Instagram свежий видеоролик с 11-летним Елисеем.

Крупным планом: Певцов показал подросшего сына от Дроздовой
Дмитрий Певцов с супругой Ольгой Дроздовой и сыном Елисеем (Фото: Globallookpress.com)

Дмитрий Певцов, как и шоумен Максим Галкин, сам ведет свою страничку в Instagram. Ранее актер театра и кино уже обращался к хейтерам, предупредив своих подписчиков о том, что будет блокировать странички тех поклонников, которые негативно отзываются в адрес его семьи и супруги Ольги Дроздовой.

Несколькими часами ранее в микроблоге Дмитрий Певцов опубликовал свежий видеоролик, показав крупным планом своего подросшего сына Елисея. В августе мальчику исполнится двенадцать лет. Примечательно, что в кадре сын Ольги Дроздовой заговорил только после того, как об этом его попросил отец. Наследнику Дмитрия не так просто перебороть свою природную стеснительность и скромность.

«Начинается новый день. Слышите?! Это колокола… У нас сегодня последний день на Валааме, мы идем на службу, а потом садимся на большой теплоход — едем в Питер, а оттуда в Иркутск. Вот такая у нас программа. Хорошо, что мальчик так много говорит!! Скажи что-нибудь, Елисей. Ты умеешь говорить?!» — обратился к сыну Певцов.

«Да, умею», — лаконичный ответил Елисей.

«Он умеет говорить», — резюмировал отец мальчика.

Дмитрий Певцов всегда с особым трепетом относился ко всему, что связано с его семьей. Вот уже более двадцати пяти лет он женат на Ольге Дроздовой. Однако долгожданного наследника актриса подарила мужу только спустя тринадцать лет совместной жизни.

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Дмитрий Певцовзвездные детиОльга Дроздова

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Крупным планом: Певцов показал подросшего сына от Дроздовой
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