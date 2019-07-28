Высокие отношения: Климова провела вечер с возлюбленной экс-супруга

На прогулку актриса отправилась в компании 17-летней дочери Елизаветы и нынешней избранницы ее отца Елены Бирюковой.

41-летняя Екатерина Климова не скрывает своей дружбы с 48-летней Еленой Бирюковой. Актриса из сериала «Бедная Настя» после расставания с первым мужем, ювелиром Ильей Хорошиловым, не только сохранила с ним теплые отношения, но и смогла поладить с его возлюбленной.

От Ильи актриса родила дочку Елизавету, которой уже исполнилось семнадцать лет. Вместе с мамой и мачехой девушка прогулялась по ночному городу. Екатерина и Елена не видят ничего особенно в своей дружбе. Как, впрочем, и экс-супруга режиссера Тиграна Кеосаяна. Актриса Алена Хмельницкая тесно общается с избранницей бывшего возлюбленного — журналисткой Маргаритой Симоньян. Так, день рождения младшей дочери Ксении они отметили в семейном кругу.

Примечательно, что Климова также поддерживает связь с Игорем Петренко. От него Екатерина родила двоих сыновей. Актриса не препятствует общению мальчиков с отцом. 12-летний Матвей и 10-летний Корней много времени проводят в компании мачехи — Кристины Бродской, которая подарила их папе трех дочек — Софию-Каролину, Марию и Еву.

В Stiries Екатерина Климова опубликовала свежие кадры с прогулки, попозировав со старшей дочерью Елизаветой и нынешней избранницей первого мужа — актрисой Еленой Бирюковой.

Напомним, что Климова рассталась с актером Гелой Месхи. У них есть общая дочь Белла, малышке всего три годика. Екатерина отказывается комментировать свою личную жизнь, избегая вопросов о разводе с Месхи.