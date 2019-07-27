НОВОСТИ

Бари Алибасов рассказал о самочувствии на фестивале «Жара»

Продюсер похвастался, что смог нормально поесть после сужения пищевода.

Бари Алибасов рассказал о самочувствии на фестивале «Жара»
Бари Алибасов. Фото: globallookpress

Бари Алибасов отправился с группой «На-На» на фестиваль «Жара» в Баку. Несмотря на проблемы со здоровьем, продюсер держался бодро. Шоумену наскучило сидеть дома, поэтому он занялся работой вместо положенного отдыха.

Алибасову сейчас непросто – после химических ожогов пищевод сузился. Если продюсеру станет хуже, потребуется операция. Создатель группы «На-На» не всегда может нормально поесть и принять лекарства. Но сервис во время фестиваля приятно удивил его.

«В Баку мне сегодня приготовили суп-пюре. Так удачно! С этим супом можно все: даже хлеб пролетает. Впервые нормально поел. Ребятам своим сказал: «Вот по такой технологии меня теперь надо кормить!» — рассказал Бари Алибасов «Комсомольской правде».

После того, как в начале месяца Бари Алибасов случайно глотнул «Крота», врачи долгое время боролись за жизнь и здоровье продюсера. После выписки из реанимации поклонники начали подозревать Алибасова в пиаре. Независимые экспертизы и возможная операция не смогли убедить всех фанатов в правдивости болезни.

Интересно? Поделись с друзьями:
Хочешь обсудить? Пиши!

Тэги:

Бари АлибасовБари Алибасов отравлениеБари Алибасов последние новостиФестиваль "Жара-2019"Фестиваль "Жара" в Баку

Сетевое издание TELEPROGRAMMA зарегистрировано Роскомнадзором, свидетельство Эл № ФС77-66912 от 22 августа 2016 года.
Учредитель и редакция АО «Издательский дом «Комсомольская правда».
Генеральный директор: Сунгоркин Владимир Николаевич.
Издатель: Гемст Владислав Александрович
Главный редактор Садков Павел Петрович

tele@kp.ru
телефон редакции: +7 (495) ‎777-02-82
127287, г. Москва, Петровско-Разумовский Старый проезд, д. 1/23, стр.1

Исключительные права на материалы, размещенные в сетевом издании TELEPROGRAMMA (www.teleprogramma.pro), в соответствии с законодательством Российской Федерации об охране результатов интеллектуальной деятельности принадлежат АО «Издательский дом «Комсомольская правда» ©, и не подлежат использованию другими лицами в какой бы то ни было форме без письменного разрешения правообладателя.
Приобретение прав: ‎(495) 970-19-51 (kp@kp.ru)

Сообщения и комментарии читателей сетевого издания размещаются без предварительного редактирования. Редакция оставляет за собой право удалить их с сайта или отредактировать, если указанные сообщения и комментарии являются злоупотреблением свободой массовой информации или нарушением иных требований закона.
Возрастная категория 16+

Политика в отношении обработки персональных данных

Например когда выйдет замуж Ольга Бузова
Flipboard
Сейчас ты
читаешь:
Бари Алибасов рассказал о самочувствии на фестивале «Жара»
Интересно?
Поделись с друзьями: