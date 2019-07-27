Бари Алибасов рассказал о самочувствии на фестивале «Жара»

Бари Алибасов отправился с группой «На-На» на фестиваль «Жара» в Баку. Несмотря на проблемы со здоровьем, продюсер держался бодро. Шоумену наскучило сидеть дома, поэтому он занялся работой вместо положенного отдыха.

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Алибасову сейчас непросто – после химических ожогов пищевод сузился. Если продюсеру станет хуже, потребуется операция. Создатель группы «На-На» не всегда может нормально поесть и принять лекарства. Но сервис во время фестиваля приятно удивил его.

«В Баку мне сегодня приготовили суп-пюре. Так удачно! С этим супом можно все: даже хлеб пролетает. Впервые нормально поел. Ребятам своим сказал: «Вот по такой технологии меня теперь надо кормить!» — рассказал Бари Алибасов «Комсомольской правде».

После того, как в начале месяца Бари Алибасов случайно глотнул «Крота», врачи долгое время боролись за жизнь и здоровье продюсера. После выписки из реанимации поклонники начали подозревать Алибасова в пиаре. Независимые экспертизы и возможная операция не смогли убедить всех фанатов в правдивости болезни.