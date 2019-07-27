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Панайотов опроверг слухи о совместном ребенке с Успенской

«Королева шансона» не планировала искать отца для будущего ребенка, зачатого с помощью ЭКО, среди российских звезд.

Панайотов опроверг слухи о совместном ребенке с Успенской
Александр Панайотов. Фото: globallookpress

На фестивале «Жара» в Баку» Александр Панайотов встретился с Успенской. После выступлений певец был шокирован последними новостями. Якобы артист станет отцом для её ребенка. «Королева шансона» ищет донора яйцеклетки для ЭКО, однако она и подумать не могла, что Панайотова запишут в родители.

На самом незадолго после сенсационного заявления Любовь Успенская поздравила певца с днем рождения в Instagram. Отсюда и пошли слухи. Многие издания писали, будто бы артистка определилась с отцом ребенка, на что сама Успенская лишь посмеялась.

«Люба вчера скидывала мне эту статью. В общем, мы посмеялись, конечно. Сейчас артистам не нужно придумывать никаких инфоповодов: все делают за нас», — рассказал Александр Панайотов «Комсомольской правде».

Подобных слухов о себе артист давно уже не слышал. Для 35-летнего певца новости этого лета стали на первом месте в своеобразном «рейтинге сплетен». Несмотря на то, что поклонники выбрали для Успенской Панайотова, «королева шансона» надеялась на благосклонность известного композитора Эндрю Ллойда Уэббера.

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Александр ПанайотовЛюбовь Успенскаяреакция на слухиЭКО

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Панайотов опроверг слухи о совместном ребенке с Успенской
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