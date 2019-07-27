Панайотов опроверг слухи о совместном ребенке с Успенской

На фестивале «Жара» в Баку» Александр Панайотов встретился с Успенской. После выступлений певец был шокирован последними новостями. Якобы артист станет отцом для её ребенка. «Королева шансона» ищет донора яйцеклетки для ЭКО, однако она и подумать не могла, что Панайотова запишут в родители.

На самом незадолго после сенсационного заявления Любовь Успенская поздравила певца с днем рождения в Instagram. Отсюда и пошли слухи. Многие издания писали, будто бы артистка определилась с отцом ребенка, на что сама Успенская лишь посмеялась.

«Люба вчера скидывала мне эту статью. В общем, мы посмеялись, конечно. Сейчас артистам не нужно придумывать никаких инфоповодов: все делают за нас», — рассказал Александр Панайотов «Комсомольской правде».

Подобных слухов о себе артист давно уже не слышал. Для 35-летнего певца новости этого лета стали на первом месте в своеобразном «рейтинге сплетен». Несмотря на то, что поклонники выбрали для Успенской Панайотова, «королева шансона» надеялась на благосклонность известного композитора Эндрю Ллойда Уэббера.