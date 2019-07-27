НОВОСТИ

Кирилл Терешин «Руки-базуки» может лишиться конечностей

Синтоловый качок признался, что ему грозит ампутация рук.

Кирилл Терешин «Руки-базуки» может лишиться конечностей
Кирилл Терешин. фото: instagram.com/ruki_bazuki_official/

Кирилл Терешин «Руки-базуки» оказался в неприятной ситуации. Его увлечение синтолом, которым он накачал бицепсы, может стоить ему конечностей.

Организм молодого человека отторгает введенное вещество. В руках Терешина началось воспаление, у него постоянный жар и отеки. По словам Кирилла, ему приходится принимать жаропонижающие лекарства. Спасти положение может операция, в ходе которой медики удалят синтол, но денег на нее у звезды Instagram попросту нет.

«Если асептическое воспаление превратится в гнойное, то я могу потерять конечности», – признался Терешин.

К счастью, медики заверили, что серьезной угрозы здоровью синтолового качка сейчас нет, все его анализы – в рамках нормы. Но сам Кирилл считает иначе. В беседе с «Пятым каналом» он отметил, что изменения в его организме могут стать критическими в любой момент, что приведет к ампутации рук.

Ранее эпатажный шоумен Стас Барецкий пригласил «Руки-базуки» сняться в фильме «Брат-3». Как сообщал портал Teleprogramma.pro, в картине Кириллу досталась главная роль, он сыграет Данилу Багрова. Съемки фильма уже начались.

Интересно? Поделись с друзьями:
Хочешь обсудить? Пиши!

Тэги:

Кирилл ТерешинРуки-базукиСинтоловый качок

Сетевое издание TELEPROGRAMMA зарегистрировано Роскомнадзором, свидетельство Эл № ФС77-66912 от 22 августа 2016 года.
Учредитель и редакция АО «Издательский дом «Комсомольская правда».
Генеральный директор: Сунгоркин Владимир Николаевич.
Издатель: Гемст Владислав Александрович
Главный редактор Садков Павел Петрович

tele@kp.ru
телефон редакции: +7 (495) ‎777-02-82
127287, г. Москва, Петровско-Разумовский Старый проезд, д. 1/23, стр.1

Исключительные права на материалы, размещенные в сетевом издании TELEPROGRAMMA (www.teleprogramma.pro), в соответствии с законодательством Российской Федерации об охране результатов интеллектуальной деятельности принадлежат АО «Издательский дом «Комсомольская правда» ©, и не подлежат использованию другими лицами в какой бы то ни было форме без письменного разрешения правообладателя.
Приобретение прав: ‎(495) 970-19-51 (kp@kp.ru)

Сообщения и комментарии читателей сетевого издания размещаются без предварительного редактирования. Редакция оставляет за собой право удалить их с сайта или отредактировать, если указанные сообщения и комментарии являются злоупотреблением свободой массовой информации или нарушением иных требований закона.
Возрастная категория 16+

Политика в отношении обработки персональных данных

Например когда выйдет замуж Ольга Бузова
Flipboard
Сейчас ты
читаешь:
Кирилл Терешин «Руки-базуки» может лишиться конечностей
Интересно?
Поделись с друзьями: