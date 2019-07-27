Кирилл Терешин «Руки-базуки» может лишиться конечностей

Кирилл Терешин «Руки-базуки» оказался в неприятной ситуации. Его увлечение синтолом, которым он накачал бицепсы, может стоить ему конечностей.

Организм молодого человека отторгает введенное вещество. В руках Терешина началось воспаление, у него постоянный жар и отеки. По словам Кирилла, ему приходится принимать жаропонижающие лекарства. Спасти положение может операция, в ходе которой медики удалят синтол, но денег на нее у звезды Instagram попросту нет.

«Если асептическое воспаление превратится в гнойное, то я могу потерять конечности», – признался Терешин.

К счастью, медики заверили, что серьезной угрозы здоровью синтолового качка сейчас нет, все его анализы – в рамках нормы. Но сам Кирилл считает иначе. В беседе с «Пятым каналом» он отметил, что изменения в его организме могут стать критическими в любой момент, что приведет к ампутации рук.

Ранее эпатажный шоумен Стас Барецкий пригласил «Руки-базуки» сняться в фильме «Брат-3». Как сообщал портал Teleprogramma.pro, в картине Кириллу досталась главная роль, он сыграет Данилу Багрова. Съемки фильма уже начались.