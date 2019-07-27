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Савельева опровергла слухи об изменах мужа

Певица удивилась, когда прочитала в прессе о своем флирте с Сергеем Лазаревым.

Савельева опровергла слухи об изменах мужа
Саша Савельева. Фото: globallookpress

Не так давно Саша Савельева стала мамой. Вместе с супругом Кириллом Сафроновым певица занята воспитанием сына Леона. Артистка счастлива в браке, поэтому удивилась неожиданной новости в прессе.

Появились слухи, будто бы Саша Савельева хочет отомстить мужу за измену. Необычной статьей певица поделилась с подписчиками в Stories. Своим снимком в бассейне Савельева якобы подала знаки Сергею Лазареву. Артист недавно сделал похожее фото.

«Поворот! Серень, почему не отвечаешь на тайные сигналы?» — написала Саша Савельева в Instagram.

Звезда старается с юмором относиться к сплетням. Савельева полностью посвящает себя материнству. Ради воспитания сына певица отказалась от услуги няни. Также ей пришлось уйти из группы «Фабрика». Кирилл Сафронов тоже не остается в стороне и помогает супруге «дежурить» у кроватки сына.

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Кирилл СафроновСаша СавельеваСергей Лазаревслухи об измене

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Савельева опровергла слухи об изменах мужа
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