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Ковальчук рассекретила экспресс-способ, как привести себя в порядок

Певица считает, что можно кардинально преобразиться с помощью головного убора.

Ковальчук рассекретила экспресс-способ, как привести себя в порядок
Юлия Ковальчук рассказала, как быстро создать эффектный образ. Фото: globallookpress.com

Юлия Ковальчук дала совет, как создать эффектный образ, если времени на сборы катастрофически не хватает. Об экспресс-методе певица рассказала в своем аккаунте Instagram. 36-летняя знаменитость считает, что «изюминка» образа – это головной убор, который может скрыть неудачную прическу, придать женщине загадочность и шарм.

«Мой вариант, как быстро и эффективно привести себя в порядок: надеть шляпку!» – подписала фото певица.

В кадре звезда предстала в черном миди-платье с поясом на талии и соломенной шляпке.

В комментариях к посту знаменитости отметилась актриса Анастасия Цветаева.

«Это мое ноу-хау», – призналась она.

Напомним, Юлия Ковальчук участвует в музыкальном фестивале «Жара», организованном бизнесменом Эмином Агаларовым.

Ранее звезда выступила на концерте в Юрмале, выбрав для сцены неординарный наряд. Певица предстала в блестящем комбинезоне, который поклонники певицы назвали «костюмом Ихтиандра».

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звездный образЮлия Ковальчук

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Ковальчук рассекретила экспресс-способ, как привести себя в порядок
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