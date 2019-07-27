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Муж раскрыл подробности трагической гибели Вероники Никоновой

Во время свадебного путешествия звезда «Брестской крепости» утонула в реке на Аляске.

Муж раскрыл подробности трагической гибели Вероники Никоновой
Вероника Никонова. Фото: facebook.com/veronika.nikonova.1

25 июля ушла из жизни 24-летняя Вероника Никонова. Актриса сыграла одну из главных ролей в фильме «Брестская крепость». Трагедия произошла во время свадебного путешествия по Аляске. 1 июля Никонова обручилась с Петром Маркеловым. Молодожены хотели добраться до заброшенного автобуса, в котором жил прототип главного героя в романе «В диких условиях».

Во время похода паре предстоял переход по реке Текланика. Супруги успешно переплыли её и остались в автобусе на два дня. Обратный путь оказался для актрисы последним. Сильное течение могло унести Никонову. В результате она повисла лишь на страховочном тросе.

Петр Маркелов почувствовал усталость и понял, что его супруга устала ещё сильнее. Когда Вероника Никонова крикнула: «Помогите!», муж попытался её вытащить. Актриса цеплялась за тело супруга, стараясь, чтобы её не унесла река. Тяжелый рюкзак придавил Никонову. Девушка пробыла под водой пять минут, пока Маркелов смог вытащить её на берег.

«Около 20 минут я повторял процедуру: делал массаж сердца, потом вдыхал воздух в легкие. У нее было все в воде. Вода была внутри. Ноги и руки были холодные, но я продолжал делать в надежде, что сработает», — рассказал Петр Маркелов порталу TUT.BY.

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Брестская крепостьВероника Никоноваподробностисмерть актрисы

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Муж раскрыл подробности трагической гибели Вероники Никоновой
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