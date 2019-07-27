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Наталья Подольская объяснила, за что любит Вадима Верника

Телеведущая поделилась в соцсети снимком с фестиваля «Жара».

Наталья Подольская объяснила, за что любит Вадима Верника
Наталья Подольская. Фото: globallookpress.com

Наталья Подольская в числе других звезд шоу-бизнеса стала гостьей бакинского фестиваля «Жара». Конечно, певица появилась на красной дорожке музыкального события, где с готовностью попозировала фотографам.

На одном из кадров с мероприятия артистка позирует в компании Вадима Верника. Телеведущий дружески обнимает супругу Преснякова, а та с улыбкой смотрит в кадр. В Instagram, где Наталья разместила фотографию, она отметила, что очень любит Верника. И объяснила, почему.

«Нас объединяет то, что у нас есть наши двойняшки. У меня моя сестра Юлиана, у Вадима – небезызвестный брат Игорь Верник», – пишет Подольская.

Певица и ее сестра проводят много времени вместе. Только за последнее время родственницы успели съездить в Испанию и попутешествовать по Италии. А в мае близнецы отметили 37-летие.

Наталья решила отпраздновать день рождения в домашней обстановке вместе с сестрой, а также сыном и племянниками, которые первыми поздравили ее и Юлиану с общим праздником.

 

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Тэги:

Вадим ВерникИгорь ВерникНаталья ПодольскаяФестиваль "Жара" в Баку

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Наталья Подольская объяснила, за что любит Вадима Верника
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