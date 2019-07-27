Александра Бортич прокатилась на шикарной яхте в Хорватии

Звезда фильма «Я худею» впервые в этом году продемонстрировала фигуру в бикини.

24-летняя Александра Бортич проводит отпуск в Хорватии. Судя по геотегу, знаменитость остановилась в Новиграде. Звезда фильма «Я худею» арендовала для морской прогулки яхту, на которой прокатилась по Веницианскому заливу. Актриса поделилась снимком с корабля в Instagram, продемонстрировав стройную фигуру в бикини.

«Без комплексов»; «Приятно смотреть, потому что фотки живые и настоящие!», – прокомментировали снимок фолловеры.

Некоторым подписчикам актрисы не понравился снимок в купальнике. Хейтеры заявили, что у актрисы непропорциональная фигура и слишком «пышные бедра». Знаменитость оставила нелицеприятные выпады в свой адрес без комментариев.

Ранее фолловеры знаменитости раскритиковали Бортич за нецензурную брань в комментариях в защиту подруги Риты Дакоты. Поклонники актрисы считают, что Бортич могла быть более вежливой и не использовать ненормативную лексику, уподобляясь хейтерам.