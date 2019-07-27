Солист «Ласкового мая» Дмитрий Тревога стал отцом во второй раз

У певца родилась дочка, которую Андрей Разин надеется однажды увидеть в своей группе.

Андрей Разин поделился в Instagram радостной новостью. Солист группы «Ласковый май» Дмитрий Тревога празднует пополнение в семье. 26 июля в 11:50 у певца родилась дочка. Ей дали имя Арина. «Надеюсь, что это — будущая солистка группы «Ласковый май», — пошутил Андрей Разин.

Дмитрий Тревога стал отцом во второй раз – почти год назад его жена Марианна родила сына. Мальчик был назван в честь Андрея Разина. Продюсер «Ласкового мая» также стал крестным отцом малыша.

«Страна, радуемся все вместе, потому что солист группы «Ласковый май», который уже более 12 лет работает с нами, сегодня стал отцом во второй раз. Ура, ура, ура!» — написал Андрей Разин.

Дмитрий Тревога попал в группу «Ласковый май», когда проходил пробы для одноименной киноленты. Певец не подошел из-за возраста, но приглянулся Андрею Разину оказался в коллективе. Помимо музыки, Тревога занимается блогом на YouTube. Он обожает рыбачить, поэтому делится секретами рыболовства с подписчиками на канале.