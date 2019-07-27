Анфиса Чехова устроила фотосессию в постели с близкой подругой

Анфиса Чехова порадовала поклонников в соцсети смелыми снимками. На кадрах, которые появились в блоге ведущей в Instagram, она уютно устроилась в постели с подругой.

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Облаченные в нижнее белье дамы, улыбаясь, смотрят в камеру смартфона, на который делают селфи. Как пояснила Чехова, фотографии она опубликовала в честь дня рождения приятельницы.

«У моей любимой и очень близкой подруги Саши сегодня День рождения!.. Люблю тебя, моя красотка», – трогательно написала Анфиса.

Ведущая пояснила, что знает подругу уже десять лет. Девушки познакомились на карибской регате, встретившись за ужином в ресторане.

Чехова регулярно размещает в блоге откровенные кадры. Так, накануне знаменитость снялась совершенно обнаженной в лесу, также она не забывает продемонстрировать фанатам пляжные фото в бикини. Теледива часто путешествует, поэтому снимков в купальниках на ее Instagram-страничке накопилось довольно много.