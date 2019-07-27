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9-летняя внучка Машкова харизматично исполнила хип-хоп под Карди Би

Мария Машкова опубликовала забавный ролик с участием дочери в Instagram.

9-летняя внучка Машкова харизматично исполнила хип-хоп под Карди Би
Внучка Машкова продемонстрировала музыкальные способности. Фото: instagram.com/masha_mashkova_official/

Внучка режиссера Владимира Машкова Стефания, несмотря на юный возраст – девочке исполнилось 9 лет – демонстрирует недюжинные артистические способности. Так, девочка с воодушевлением исполнила композицию «I Like It» американской хип-хоп исполнительницы Карди Би. Забавным роликом с участием дочери поделилась в соцсети 34-летняя Мария Машкова.

«Одна из моих любимых песен из подборки Фани, поэтому пусть будет в двух частях. В песне предоставляется полный список того, что должна любить настоящая женщина. Ну там… доллары, бриллианты, Balenciaga», – подписала видео актриса.

«Обожаю ваш машинный движ! Фаня! Какое погружение!»; «Где научиться такой же харизме?», – прокомментировали таланты девочки подписчики.

Ранее Мария Машкова призналась, что ей трудно быть матерью. По словам дочери знаменитого режиссера, она бы с удовольствием общалась с детьми урывками и больше времени посвящала съемкам. Актриса рассказала, что считает родительство тяжелым испытанием, однако, призналась, что скучает по детям, когда находится в длительном отъезде.

Напомним, знаменитость воспитывает двух дочерей – 9-летнюю Стефанию и 7-летнюю Александру, которые родились в браке с бизнесменом Александром Слободяником.

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Владимир Машковзабавный роликзвездные детиМария Машкова

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9-летняя внучка Машкова харизматично исполнила хип-хоп под Карди Би
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