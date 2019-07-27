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Наташа Королева появилась на «Жаре» в велосипедках и майке с Микки Маусом

Певица опубликовала в соцсети снимок с музыкального фестиваля в Баку.

Наташа Королева появилась на «Жаре» в велосипедках и майке с Микки Маусом
Наташа Королева. Фото: globallookpress.com

Со дня открытия фестиваля «Жара» в Баку на его сцене выступили или вскоре сделают это многие популярные исполнители. Не стала исключением и Наташа Королева, опубликовавшая в соцсети несколько кадров с мероприятия.

На одном из снимков в Instagram певица позирует на фоне декораций фестиваля. Наряд для появления на публике артистка выбрала забавный – черные велосипедки и короткая майка с изображенным на ней Микки Маусом. Подписчики отметили, что с нетерпением ждут концерта Наташи, и не забыли вновь восхититься ее красотой и стилем.

«Классный лук! Наталья, вы очень красивая», «Как всегда великолепна, отчаянна и прекрасна!», «Наташка в велосипедках! Красивая прекрасивая», «Очень ждем выступления», «Наташа, жги!» – пишут фанаты.

Фото: Instagram@koroleva__star

В эти дни в Баку стоит по-настоящему жаркая погода. Чтобы спастись от летнего зноя, Королева принимает прохладные ванны. Снимок с одного из таких купаний, на котором 45-летняя артистка запечатлена без одежды, она показала накануне в на своей страничке.

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Наташа КоролеваНаташа Королева последние новостиФестиваль "Жара-2019"

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Наташа Королева появилась на «Жаре» в велосипедках и майке с Микки Маусом
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