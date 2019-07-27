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60-летнюю Мадонну запечатлели в страстных объятиях танцора

Певица готовится к мировому турне.

60-летнюю Мадонну запечатлели в страстных объятиях танцора
Мадонна / global look press

Мадонна в последнее время очень много работает. Недавно она выпустила новый альбом Madame X, а на днях опубликовала на Youtube-канале клип на песню Batuka с участием темнокожих артисток из португальского оркестра Orquestra Batukadeiras.

Кроме того, 60-летняя поп-звезда вовсю готовится к очередному мировому турне в поддержку новой пластинки. Первые концерты состоятся уже в сентябре.

На своей странице в соцсети Instagram Мадонна щедро делится кадрами с многочисленных репетиций. На одном из снимков певицу запечатлели в страстных объятиях темнокожего танцора. Кадр получился по-настоящему чувственным.

Также на фото можно рассмотреть, что 60-летняя артистка в отличной форме.

Недавно Мадонна выразила свое мнение о социальной сети Instagram. По ее мнению, эту платформу придумали специально для того, чтобы люди чувствовали себя ущербными. Певица пожаловалась, что соцсети «делают людей зависимыми», так как те всеми силами стараются «снискать одобрение других людей».

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60-летнюю Мадонну запечатлели в страстных объятиях танцора
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