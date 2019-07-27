54-летняя Апина переживает из-за мимических морщинок

54-летняя Алена Апина тщательно следит за своей внешностью. Эстрадная певица не скрывает, что переживает из-за каждой новой морщинки. При этом исполнительница не относит себя к числу молодящихся женщин, уверяя, что, будучи артисткой, просто обязана выглядеть ухоженно и элегантно. Также певица заверила, что ей не хочется огорчать или разочаровывать верных почитателей.

«В моей профессии важно не только умение петь, но и умение хорошо выглядеть. Я переживаю за каждую морщинку, за каждое несовершенство», — приводит «ОК!» слова Алены Апиной.

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Исполнительница не сомневается: она вряд ли сможет произвести на других людей благоприятное впечатление, если будет недовольна своим внешним видом. Именно поэтому каждый выход в свет артистка продумывает до мелочей. Однако вне сцены, в повседневной жизни певица отдает предпочтение естественности.

Поддерживать стройность, по словам Апиной, ей удается благодаря спорту. Певица добавила, что несмотря на любые диеты фигура с возрастом меняется. И в этом нет ничего сверхъестественного. При этом не стоит забывать о правильном питании и умеренных физических нагрузках. Сама певица два раза в неделю занимается танцами. Кроме того, Апина отдает предпочтение пешим прогулкам.