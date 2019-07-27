Джонни Депп заявил, что Эмбер Херд тушила на его щеке сигарету

Судебная тяжба между Джонни Деппом и Эмбер Херд длится уже больше года. После скандальной статьи актрисы о том, что бывший муж её якобы избивал, звезда «Пиратов Карибского моря» выступил со встречными обвинениями. И если поначалу верили Эмбер Херд, то теперь Джонни Депп предоставил неопровержимые доказательства.

На этот раз голливудский актер признался, что Эмбер Херд потушила о его щеку сигарету. Произошло это в 2015 году в Австралии. Тогда же, по словам Джонни Деппа, экс-супруга отрубила ему кусочек пальца бутылкой водки.

Во время судебного заседания Джонни Депп показал фото, сделанное в больнице. Звезда лежала на кушетке с перебинтованной рукой. На правой щеке появился ожог после действий Эмбер Херд. В свою очередь, актриса отрицает заявление Деппа, сообщает издание The Blast.

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Тем временем судья актер одержал маленькую победу в суде. Эмбер Херд попросила суд перенести процесс в Калифорнию. Джонни Депп настоял на том, чтобы заседание осталось в Виргинии, и судья прислушался к нему. В случае победы знаменитость получит 50 миллионов долларов в качестве моральной компенсации.