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Василиса Володина сравнила отношения в отпуске с ремонтом

Ведущая шоу «Давай поженимся» считает совместный отдых серьезным испытанием для пары.

Василиса Володина сравнила отношения в отпуске с ремонтом
Василиса Володина высказалась на тему межличностных отношений в отпуске. Фото: globallookpress.com

Василиса Володина высказалась на тему межличностных отношений, продемонстрировав при этом трогательную идиллию с мужем. Ведущая популярной программы «Давай поженимся» опубликовала в соцсети серию личных снимков с супругом Сергеем, с которым отдыхает в Греции. Астролог сравнила отпуск с ремонтом и заявила, что во время данного времяпрепровождения отношения влюбленных подвергаются серьезному испытанию.

«Заметили, что отпуск или ремонт часто становятся критической точкой для отношений? – обратилась телеведущая к подписчикам в Instagram. – И отпуск, и ремонт это значительные для человека изменения: обстановки, режима дня или круга общения, которые еще и требуют вложения личного ресурса», – написала Володина.

Телезвезда рассказала, что во время отпуска кардинально меняется повседневная жизнь, что порой влечет за собой большие расходы и нервное напряжение. Володина считает, что из-за «нервотрепки» возникает стресс, поэтому гармоничные отношения пары находятся под угрозой.

По словам астролога в такие дни важно не срываться на партнера и держать себя в руках.

Напомним, Василиса Володина в браке уже больше 18 лет. Знаменитость познакомилась со своим избранником 1998 году, девушка столкнулась с будущим мужем случайно, в гостях у друзей. С тех пор пара предпочитает не расставаться. Первый ребенок родился у звездной четы в 2001 году – девочку назвали Викторией. Сын Вячеслав появился на свет в 2015 году.

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Василиса Володинавзаимоотношениязвездный отдыхремонт

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Василиса Володина сравнила отношения в отпуске с ремонтом
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