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Анджелина Джоли отправилась в салон красоты в откровенном топе

Вездесущие папарацци засняли актрису на улицах Лос-Анджелеса.

Анджелина Джоли отправилась в салон красоты в откровенном топе
Анджелина Джоли / global look press

Звезда Голливуда Анджелина Джоли попала в объективы вездесущих папарацци в Лос-Анджелесе после того, как она посетила салон красоты. Какие именно процедуры делала актриса, не сообщается.

Однако поклонники обратили внимание на модный образ 44-летней кинодивы. Для появления на публике Джоли выбрала костюм в бельевом стиле — шелковый топ и брюки черного цвета. При этом нижнее белье под блузу актриса не надевала. Образ звезды дополнили изящные солнцезащитные очки.

Новые фотографии бывшей жены Брэда Питта уже появились на фанатских страницах в социальной сети Instagram.

Ранее портал Teleprogramma.pro писал, что Анджелина Джоли была замечена на балконе одного из отелей в центре Парижа в одном нижнем белье. Облачившись в светлую шелковую сорочку на тонких лямках, 44-летняя актриса с улыбкой помахала поклонникам.

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Анджелина Джолимодный образоткровенное декольтепапараццисалон красоты

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Анджелина Джоли отправилась в салон красоты в откровенном топе
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