Анджелина Джоли отправилась в салон красоты в откровенном топе

Звезда Голливуда Анджелина Джоли попала в объективы вездесущих папарацци в Лос-Анджелесе после того, как она посетила салон красоты. Какие именно процедуры делала актриса, не сообщается.

Однако поклонники обратили внимание на модный образ 44-летней кинодивы. Для появления на публике Джоли выбрала костюм в бельевом стиле — шелковый топ и брюки черного цвета. При этом нижнее белье под блузу актриса не надевала. Образ звезды дополнили изящные солнцезащитные очки.

Новые фотографии бывшей жены Брэда Питта уже появились на фанатских страницах в социальной сети Instagram.

Ранее портал Teleprogramma.pro писал, что Анджелина Джоли была замечена на балконе одного из отелей в центре Парижа в одном нижнем белье. Облачившись в светлую шелковую сорочку на тонких лямках, 44-летняя актриса с улыбкой помахала поклонникам.