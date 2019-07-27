Владимир Стеклов начал брать на съемки годовалую дочь

Актер старается проводить с маленькой Ариной как можно больше времени.

В феврале дочери Владимира Стеклова и его четвертой супруги Ирины исполнился год. Как рассказал актер, он уже начал брать маленькую Арину с собой на съемки и спектакли, приобщая к профессии.

По словам артиста, когда девочка только родилась, ему пришлось на месяц уехать на гастроли. Вернувшись, он так соскучился по малышке, что старается проводить с ней как можно больше времени.

Арина уже начала проявлять интерес к съемочному процессу, особенно к камерам, на которые снимают артистов. Правда, пока кроха реагирует на все слишком эмоционально. Поэтому ее стараются держать от оборудования подальше. Однажды Стеклов решил показать дочке, как передвигают камеры, но эта затея провалилась.

«Когда их переставляли, я попросил позвать близких. Ариша бегает быстро, но ходит медленно. Пока дошли, уже прозвучало: «Мотор», она: «А-а-а…», – вспоминает папа Арины.

В интервью порталу Wday.ru актер признался, что точно так же, на съемочных площадках, росла его средняя дочь Глафира. Сейчас девушка уже закончила факультет журналистики МГУ и часто бывает с отцом на телепрограммах.

Напомним, старшая дочь Агриппина у Владимира Стеклова родилась в первом браке. Актер рад, что судьба подарила ему сразу трех наследниц. Как сообщал портал Teleprogramma.pro, в третий раз артист стал отцом в 70 лет.