Орлова сообщила, что ждет себе пару на итальянском берегу

Ольга Орлова несколько дней назад улетела в долгожданный отпуск в Италию. Для отдыха телезвезда выбрала популярное у русских знаменитостей местечко Форте-деи-Марми.

Бывшая солистка группы «Блестящие» времени не теряет. Так, минувшей ночью она сходила в клуб с коллегой по «Дому-2» Ксенией Бородиной, где они с подругой устроили зажигательные танцы под Тимати.

А теперь на своей странице в соцсети Instagram Орлова опубликовала снимок, на котором она позирует в одном купальнике сидя на катамаране на берегу моря.

«Ковчег нашла, жду пару))))», — подписала новый кадр звезда российских телеэкранов.

Многие поклонники отметили, что 41-летняя Орлова прекрасно выглядит. Некоторые также написали, что у телеведущей все еще впереди, и пожелали простого женского счастья.

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Если в карьере Ольга Орлова действительно успешна, то в личной жизни ей не так везет. Певица родила единственного сына в мае 2001 года от предпринимателя Александра Карманова. Однако общий ребенок не смог спасти отношения и уже в 2004 году брак распался. С тех пор Орлова больше не выходила замуж.