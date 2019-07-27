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«В шортах веселее!»: Газманов высказался о костюмах Николаева на фестивале «Жара»

Композитор приехал в Баку, где выступил на музыкальном баттле Стаса Михайлова.

«В шортах веселее!»: Газманов высказался о костюмах Николаева на фестивале «Жара»
Олег Газманов, Игорь Николаев. Фото: globallookpress.com

Игорь Николаев выступил на фестивале «Жара» в Баку. Как сообщил композитор в соцсети, Стас Михайлов пригласил его на музыкальный баттл, где он исполнил композицию коллеги «Берега мечты».

Певец продемонстрировал в Instagram свой концертный гардероб. Как можно увидеть на фото в блоге артиста, на сцену он выходил в шортах и белой майке на репетиции, а также в более строгом образе – черных брюках и пиджаке с растительным принтом – уже на концерте.

«Спасибо Стасу за приглашение принять участие в его команде в грандиозном концерте-баттле», – написал исполнитель.

Снимки одним из первых прокомментировал Олег Газманов, сделавший замечание другу.

«Пиджачок зачетный, но в шортах веселее!» – заявил звездный товарищ Николаева.

Последний в ответ отметил, что в жарком бакинском климате комфортнее, конечно, ходить в шортах, но на сцене артист должен выглядеть на все сто.

«Ух ты, Михалыч, ты следишь за моими прикидами? Да, в Баку в шортах намного комфортнее, но сцена, сам знаешь, обязывает! Рад тебя слышать! На созвоне!» – высказался Николаев.

Фото: Instagram@igor_nikolaev_music
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Игорь НиколаевИгорь Николаев последние новостиОлег ГазмановФестиваль "Жара-2019"

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«В шортах веселее!»: Газманов высказался о костюмах Николаева на фестивале «Жара»
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