«В шортах веселее!»: Газманов высказался о костюмах Николаева на фестивале «Жара»

Игорь Николаев выступил на фестивале «Жара» в Баку. Как сообщил композитор в соцсети, Стас Михайлов пригласил его на музыкальный баттл, где он исполнил композицию коллеги «Берега мечты».
Певец продемонстрировал в Instagram свой концертный гардероб. Как можно увидеть на фото в блоге артиста, на сцену он выходил в шортах и белой майке на репетиции, а также в более строгом образе – черных брюках и пиджаке с растительным принтом – уже на концерте.
«Спасибо Стасу за приглашение принять участие в его команде в грандиозном концерте-баттле», – написал исполнитель.
Снимки одним из первых прокомментировал Олег Газманов, сделавший замечание другу.
«Пиджачок зачетный, но в шортах веселее!» – заявил звездный товарищ Николаева.
Последний в ответ отметил, что в жарком бакинском климате комфортнее, конечно, ходить в шортах, но на сцене артист должен выглядеть на все сто.
«Ух ты, Михалыч, ты следишь за моими прикидами? Да, в Баку в шортах намного комфортнее, но сцена, сам знаешь, обязывает! Рад тебя слышать! На созвоне!» – высказался Николаев.