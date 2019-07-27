«В шортах веселее!»: Газманов высказался о костюмах Николаева на фестивале «Жара»

Композитор приехал в Баку, где выступил на музыкальном баттле Стаса Михайлова.

Игорь Николаев выступил на фестивале «Жара» в Баку. Как сообщил композитор в соцсети, Стас Михайлов пригласил его на музыкальный баттл, где он исполнил композицию коллеги «Берега мечты».

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Певец продемонстрировал в Instagram свой концертный гардероб. Как можно увидеть на фото в блоге артиста, на сцену он выходил в шортах и белой майке на репетиции, а также в более строгом образе – черных брюках и пиджаке с растительным принтом – уже на концерте.

«Спасибо Стасу за приглашение принять участие в его команде в грандиозном концерте-баттле», – написал исполнитель.

Снимки одним из первых прокомментировал Олег Газманов, сделавший замечание другу.

«Пиджачок зачетный, но в шортах веселее!» – заявил звездный товарищ Николаева.

Последний в ответ отметил, что в жарком бакинском климате комфортнее, конечно, ходить в шортах, но на сцене артист должен выглядеть на все сто.