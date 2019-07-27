Сафонов с рождением сына не стал пренебрегать общением с дочерью

Вместе с 35-летней Сашей Савельевой актер театра и кино Кирилл Сафонов воспитывает четырехмесячного сына Леона. С появлением малыша избранник певицы не стал пренебрегать своими родительскими обязанностями по отношению к старшей дочери — 24-летней Анастасии. Да и сама девушка неплохо ладит с отцом. Кроме того, наследница актера смогла найти общий язык с мачехой. Разница в возрасте между Сашей и ее падчерицей незначительная — всего одиннадцать лет. Сафонов старается созваниваться с дочкой, интересоваться ее жизнью.

По словам Кирилла, он очень привязан к своей дочери. Анастасия была рада появлению братика. На личной страничке в Instagram актер опубликовал свежее фото, признав, что он гордится успехами наследницы.

«Мой камертон. Будь счастлива! На этой фотографии ты смотришь на меня с гордостью, но это я всю жизнь смотрю на тебя вот так, любуюсь и горжусь», — отметил Сафонов.

Будучи опытным отцом, Кирилл помогает своей возлюбленной заботиться о сынишке. Актер может сменить малышу мокрые пеленки, сходить с ним на прогулку. Избранница Сафонова может спокойно доверить Леона заботам папы.