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Соседям принца Гарри и Меган Маркл запретили разговоры с королевской парой

Дворцовые чиновники составили инструкцию с правилами поведения в присутствии герцога и герцогини Сассекских.

Соседям принца Гарри и Меган Маркл запретили разговоры с королевской парой
Принц Гарри и Меган Маркл. Фото: globallookpress.com

Незадолго до рождения первенца принц Гарри и Меган Маркл переехали из Кенсингтонского дворца в поместье Фрогмор-хаус. Супруги не скрывают, что хотят сохранить в тайне личную жизнь, поэтому предпочли жить в более уединенном месте.

Как выяснилось, соседям пары по респектабельному району Лондона запретили даже заговаривать с королевской четой. Дворцовые чиновники составили целую инструкцию о том, что можно и чего ни в коем случае нельзя делать при виде герцога и герцогини Сассекских.

Гарри и Меган. Фото
Меган и Гарри хотят сохранить в тайне личную жизнь. Фото: globallookpress.com

Согласно документу, помимо запрета на разговоры соседям не стоит пытаться погладить собак супругов, когда они выводят питомцев на прогулку, или предлагать выгулять животных. Нельзя класть никаких писем или любых других предметов в почтовый ящик Фрогмор-хауса. Также соседям запрещено просить Гарри и Меган показать сына Арчи или навязывать услуги няни для ребенка.

Единственное, что теперь дозволено проживающим рядом с парой британцам – произнести слова «Доброе утро» или иное приветствие, если принц или его супруга сами обратятся к ним, пишет The Sun.

Впрочем, выполнять предписания соседям, возможно, и не придется. Когда сообщения об инструкции попали в прессу, во дворце заявили, что эти правила были придуманы «излишне ретивыми» чиновниками без ведома Гарри и Меган.

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Соседям принца Гарри и Меган Маркл запретили разговоры с королевской парой
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