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Лолита подарила пострадавшей на «Жаре» Аните Цой селфи-палку

Певица заявила, что уже идет на поправку.

Лолита подарила пострадавшей на «Жаре» Аните Цой селфи-палку
Лолита не оставила Аниту Цой без подарка/globallookpress.com

Певица Анита Цой в сторис Instagram похвасталась подарком, который сделала ей Лолита Милявская. Звезда подарила своей близкой подруге селфи-палку.

Анита Цой. Фото
Лолита подарила Аните Цой селфи-палку/instagram.com/anitatsoy/

«Теперь у меня есть кожаная в переплете селфи-палка. Сегодня возьму подарок с собой и буду снимать селфи. Лолочка душу и сердце мне отогрела. Лола прислала мне подарок, чтобы я поскорее выздоравливала. Хочу поскорее при вас отрыть ее подарок. Уже пошла на поправку», — заявила Анита Цой.

Напомним, что накануне на музыкальном фестивале «Жара» в Баку с исполнительницей произошла неприятная история. Она сильно запнулась и сломала ноготь на ноге, который в итоге пришлось удалить. Звезда будет восстанавливаться в течение трех недель.

При этом заметим, что Анита Цой не стала отменять свой выступление на «Жаре». Она хочет спеть для местной публики, которая очень ждет ее выступления. Добавим, что Анита Цой может отменить несколько своих концертов после этого происшествия. Врачи сказали, что она будет хромать в течение нескольких недель.

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Анита ЦойАнита Цой последние новостиБакуЛолитаФестиваль "Жара-2019"

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Лолита подарила пострадавшей на «Жаре» Аните Цой селфи-палку
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