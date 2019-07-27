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Ивакова осталась с двумя майками после потери багажа в Португалии

Телеведущая поняла, что спокойно может прожить с минимальным количеством вещей.

Ивакова осталась с двумя майками после потери багажа в Португалии
Мария Ивакова / global look press

Лето и сезон отпусков в самом разгаре. Многие звезды российского шоу-бизнеса разъехались по теплым странам. Звезда телепрограммы «Орел и Решка» Мария Ивакова выбрала для отпуска солнечную Португалию, однако начало отдыха успело омрачиться для девушки потерей багажа.

Телеведущая рассказала, что некоторое время ей пришлось довольствоваться двумя майками и зубной щеткой.

«Сегодня наконец-то приехал мой потерянный багаж. Оказывается, можно прекрасно существовать с двумя майками и зубной щёткой. Правда книгам и красивому платью от @yani.clothes я обрадовалась, не буду лукавить», — написала Ивакова на своей странице в соцсети Instagram.

Девушка также сообщила, что хочет провести эксперимент и оставить в своем гардеробе только самые базовые вещи, перестав заморачиваться о том, что же надеть.

Напомним, что совсем недавно телеведущая Мария Ивакова и актер Никита Ефремов подтвердили свой роман. Знаменитости, уже не стесняясь, выкладывают совместные фото в соцсети и рассуждают об отношениях. Кроме того, пара появилась вместе на свадьбе у Влада Топалова и Регины Тодоренко.

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багажМария ИваковаПортугалияпотеря

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Ивакова осталась с двумя майками после потери багажа в Португалии
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