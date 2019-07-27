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Малинин в Баку пришел на место съемок «Бриллиантовой руки»

По словам музыканта, он не мог не отдать дань традициям.

Малинин в Баку пришел на место съемок «Бриллиантовой руки»
Малинин приехал в Баку на фестиваль "Жара"/globallookpress.com

Музыкант Александр Малинин прибыл в Баку на фестиваль «Жара», который традиционно устраивает здесь уже несколько лет певец Эмин Агаларов. Практически сразу после прилета он отправился на место съемок замечательного советского фильма «Бриллиантовая рука».

«Чьорт побьери!!!» Баку. Старый город. Именно на этом месте Андрей Миронов произнёс эту фразу на съемках фильма «Бриллиантовая рука»! Сейчас здесь толпы туристов стоят в очереди, чтобы сфотографироваться! Я тоже отдал дань традициям!» — заметил Александр Малинин.

Отметим, что в этом году на «Жаре» неспокойно. Произошло уже несколько скандальных эпизодов. Так, певица Анита Цой сильно ударилась ногой. Ей пришлось удалить ноготь на большом пальце. Исполнительницу возили в клинику. Звезда будет восстанавливаться в течение трех недель. При этом она все равно рассчитывает выступить на «Жаре» перед многочисленными зрителями.

Еще один скандальный эпизод связан с именем супруги музыканта Стаса Михайлова Инны. Девушке не понравилось, что ведущий решил сравнить ее мужа с музыкантом Григорием Лепсом. Она потребовала увольнение мужчины. Правда, организаторы никак не отреагировали на ее просьбу.

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Тэги:

АзербайджанАлександр МалининБакуКартина "Бриллиантовая рука"Фестиваль "Жара-2019"

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Малинин в Баку пришел на место съемок «Бриллиантовой руки»
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