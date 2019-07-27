НОВОСТИ

«60 лет вместе»: Дружинина и Мукасей не забыли о важной дате

Актриса из фильма «Девчата» поделилась в Instagram совместным фото с супругом.

«60 лет вместе»: Дружинина и Мукасей не забыли о важной дате
Светлана Дружинина (Фото: Globallookpress.com)

Актриса из фильма «Девчата» Светлана Дружинина опубликовала фото из семейного архива. Артистка вот уже 60 лет живет вместе с кинооператором Анатолием Мукасеем. В их жизни было много счастливых и печальных событий, однако до сих пор Светлана Сергеевна и Анатолий Михайлович не перестают любить друг друга.

В этом браке родилось двое детей: Анатолий и Михаил. Старший сын актрисы скончался, оставив в утешение матери осиротевшего внука Даниила. Все заботы о воспитании мальчика легли на плечи его бабушки.

Младший Михаил стал кинопродюсером и отцом двоих детей: сына Максима и дочки Елизаветы.

Несмотря на то, что в декабре актрисе из фильма «Девчата» исполнилось 83 года, она ведет активную светскую жизнь, общаясь с поклонниками в Instagram. Так, на личной страничке в микроблоге Светлана Дружинина опубликовала совместное фото с мужем Анатолием Мукасеем к годовщине отношений.

«Спасибо всем за поздравления! Мы счастливы и любим вас! 60 лет вместе», — отметила актриса.

Светлана Дружинина до сих пор тщательно следит за своей внешность и имиджем. Каждый свой выход в свет актриса продумывает до мелочей: не забывая о макияже и прическе.

Интересно? Поделись с друзьями:
Хочешь обсудить? Пиши!

Тэги:

Анатолий МукасейДевчатаСветлана Дружинина

Сетевое издание TELEPROGRAMMA зарегистрировано Роскомнадзором, свидетельство Эл № ФС77-66912 от 22 августа 2016 года.
Учредитель и редакция АО «Издательский дом «Комсомольская правда».
Генеральный директор: Сунгоркин Владимир Николаевич.
Издатель: Гемст Владислав Александрович
Главный редактор Садков Павел Петрович

tele@kp.ru
телефон редакции: +7 (495) ‎777-02-82
127287, г. Москва, Петровско-Разумовский Старый проезд, д. 1/23, стр.1

Исключительные права на материалы, размещенные в сетевом издании TELEPROGRAMMA (www.teleprogramma.pro), в соответствии с законодательством Российской Федерации об охране результатов интеллектуальной деятельности принадлежат АО «Издательский дом «Комсомольская правда» ©, и не подлежат использованию другими лицами в какой бы то ни было форме без письменного разрешения правообладателя.
Приобретение прав: ‎(495) 970-19-51 (kp@kp.ru)

Сообщения и комментарии читателей сетевого издания размещаются без предварительного редактирования. Редакция оставляет за собой право удалить их с сайта или отредактировать, если указанные сообщения и комментарии являются злоупотреблением свободой массовой информации или нарушением иных требований закона.
Возрастная категория 16+

Политика в отношении обработки персональных данных

Например когда выйдет замуж Ольга Бузова
Flipboard
Сейчас ты
читаешь:
«60 лет вместе»: Дружинина и Мукасей не забыли о важной дате
Интересно?
Поделись с друзьями: