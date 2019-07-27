«60 лет вместе»: Дружинина и Мукасей не забыли о важной дате

Актриса из фильма «Девчата» поделилась в Instagram совместным фото с супругом.

Актриса из фильма «Девчата» Светлана Дружинина опубликовала фото из семейного архива. Артистка вот уже 60 лет живет вместе с кинооператором Анатолием Мукасеем. В их жизни было много счастливых и печальных событий, однако до сих пор Светлана Сергеевна и Анатолий Михайлович не перестают любить друг друга.

В этом браке родилось двое детей: Анатолий и Михаил. Старший сын актрисы скончался, оставив в утешение матери осиротевшего внука Даниила. Все заботы о воспитании мальчика легли на плечи его бабушки.

Младший Михаил стал кинопродюсером и отцом двоих детей: сына Максима и дочки Елизаветы.

Несмотря на то, что в декабре актрисе из фильма «Девчата» исполнилось 83 года, она ведет активную светскую жизнь, общаясь с поклонниками в Instagram. Так, на личной страничке в микроблоге Светлана Дружинина опубликовала совместное фото с мужем Анатолием Мукасеем к годовщине отношений.

«Спасибо всем за поздравления! Мы счастливы и любим вас! 60 лет вместе», — отметила актриса.

Светлана Дружинина до сих пор тщательно следит за своей внешность и имиджем. Каждый свой выход в свет актриса продумывает до мелочей: не забывая о макияже и прическе.