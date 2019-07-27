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Ирина Шейк примерила платье Versace и высказалась о смирении

Топ-модель поделилась черно-белым снимком из новой фотосессии для глянцевого журнала.

Ирина Шейк примерила платье Versace и высказалась о смирении
Ирина Шейк поделилась философскими мыслями. Фото: instagram.com/irinashayk/

Ирина Шейк приняла участие в фотосессии для издания Dsection. Топ-модель опубликовала в Instagram черно-белый снимок, представ в платье итальянского бренда Versace, пальто и высоких сапогах французского дизайнера Александра Вотье. В интервью журналу Ирина Шейк поделилась философскими мыслями.

«Я думаю, что если мы все вместе начнем стремиться к простоте и находить смирение и понимание в том, что мы, люди, являемся лишь частью большего целого, которое дает нам жизнь, то мы сможем «купить» себе время на этой планете и сосредоточиться на поиске верных решений», – цитирует Dsection Ирину Шейк.

Напомним, после расставания с американским актером Брэдли Купером в соцсетях разгорелся скандал. Русскоязычные пользователи организовали чат на странице в Instagram певицы Леди Гага, которая, по слухам, стала причиной разрыва звездной четы. Наши соотечественники оставили несколько тысяч комментариев в профиле исполнительницы, потребовав прекратить отношения с голливудской знаменитостью.

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Ирина Шейк и Брэдли Куперновая фотосессияфилософские мысли

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Ирина Шейк примерила платье Versace и высказалась о смирении
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