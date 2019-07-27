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Мария Погребняк поделилась романтическим кадром с мужем

Модель в очередной раз призналась супругу в любви.

Мария Погребняк поделилась романтическим кадром с мужем
Мария Погребняк / www.instagram.com/mariapoga_/

Мария Погребняк и футболист Павел Погребняк — одна из самых крепких пар в российском шоу-бизнесе. Счастливые супруги вместе воспитывают троих сыновей — Алексея, Артема и Павла.

Чтобы в очередной раз доказать свою любовь к мужу, Мария опубликовала на личной странице в соцсети Instagram совместное романтическое фото с Павлом и призналась ему в своих чувствах.

«Будьте счастливы», «Вот она любовь без фальши! На вас приятно смотреть. Вы настоящие!!!», «Как приятно смотреть на Вас, такие солнечные», «Самые крутые и клевые», «Как это мило», «Красивые», — с восхищением написали поклонники в комментариях под снимком.

Напомним, что Мария и Павел поженились в 2014 году, хотя они были знакомы еще со школы. Пара растит троих сыновей, двое из которых решили заниматься футболом вслед за папой.

Некоторое время назад Мария Погребняк опровергла появившиеся в прессе слухи о том, что муж поднимает на нее руку. Девушка назвала эту информацию выдумкой журналистов.

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любовьМария ПогребнякПавел Погребнякромантическое фото

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Мария Погребняк поделилась романтическим кадром с мужем
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