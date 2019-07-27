Стас Михайлов отказался соперничать с Лепсом на фестивале «Жара»

Артисты встретились на сцене в Баку, чтобы устроить вокальный баттл.

Как и многие другие звезды, Григорий Лепс и Стас Михайлов побывали на фестивале «Жара» в Баку. Артисты вмести вышли на сцену мероприятия, чтобы устроить вокальный баттл.

Поединок исполнителей получился зажигательным. По задумке организаторов фестиваля, Лепс и Михайлов спели свои самые популярные хиты, представили публике новые композиции и доверили выступить с этими песнями другим артистам.

Знаменитости остались довольны музыкальной битвой и отметили, что соперничество между ними было, конечно же, дружеским. В беседе с журналистами Лепс напомнил, что, как и он сам, Михайлов родился в Сочи, и землякам «делить нечего». Прокомментировал баттл и Стас.

«Мы с Гришей уже не в том возрасте, чтобы конкурировать. Просто надо жить. Счастливо», – цитирует Михайлова «Комсомольская правда».

Победителя в музыкальном поединке не оказалось, но ведущий вечера Константин Тарасюк все же решил выяснить, у кого из участников получилось спеть лучше. С этим вопросом он обратился к жене Михайлова, которой почему-то не понравилось решать, «кто круче».

Как сообщал портал Teleprogramma.pro, Инну Михайлову настолько возмутила фраза ведущего, что она потребовала от организаторов «Жары» немедленно уволить его. Как заявила супруга артиста, при зрителях такие сравнения делать неприемлемо.