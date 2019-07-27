Дмитрий Шепелев пообещал завязать с алкоголем в обед и ужин

Телеведущий Дмитрий Шепелев заявил, что в отпуске позволил себе лишнего. Он чересчур много пьет вина. Гражданский супруг певицы Жанны Фриске, которая скончалась от рака четыре года назад, заметил, что собирается бороться с этим.

«Глаза человека, пообещавшего завязать с бокалом белого вина на обед и бокалом красного на ужин (ложь, двумя). Всё ложь. Еще больше», — заявил популярный телеведущий.

больше по теме Шепелев в отпуске решил отдохнуть от гаджетов Во время путешествия он установил ограничения и для сына.

Отметим, что сейчас Дмитрий Шепелев находится в отпуске. Его он проводит со своим сыном от гражданского брака с Жанной Фриске Платоном. Ранее телеведущий рассказывал, что стал запрещать ребёнку без меры пользоваться сотовым телефоном.

Добавим, что Дмитрий Шепелев уже несколько лет не позволяет родным Жанны Фриске, ее маме и папе, видеться с внуком. Он говорил, что на это у него есть веские причины. Правда, какие конкретно он так и не уточнил. Близкая подруга Фриске Ольга Орлова ранее заявляла в беседах с журналистами, что она надеется на то, что рано или поздно Шепелев одумается и позволит ей видеться со своим крестником.