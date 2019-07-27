Михалкова посетовала, что из-за детей «застряла» в испанской деревне

Актриса рассказала, что 20 лет подряд одинаково проводит свой отпуск с семьей и «друзьями друзей, перешедших по наследству».

Анна Михалкова заявила, что ее мечтам о летнем путешествии не суждено сбыться. Причина – ее дети и родственники, с которыми она ежегодно проводит свой отпуск. Об этом 45-летняя актриса в шутливой форме рассказала в Instagram. Свой рассказ знаменитость сопроводила снимком полевых цветов и бокалом вина.

«Каждый год я мечтаю, что в свой отпуск я поеду посмотреть мир, и неизменно провожу его в нашей испанской деревне, где мы все застряли на 20 лет! На отдых это похоже мало, потому что здесь я рассчитываюсь сполна за все то время, которое было занято работой!!! Дети!! Они везде! Маленькие, большие, с друзьями, без них, братья сестры, племянники, друзья, друзья друзей, перешедшие по наследству! – поделилась звезда с подписчиками, подписав фото любимым хештегом «я умею воспитывать монстров».

По словам актрисы, возможность съездить за продуктами в магазин она расценивает, как праздник. Анна Михалкова рассказала, что из-за большого количества гостей, взрослым приходится обедать по очереди, «стоя, как на фуршете по углам».

Звезда, подытожив свой рассказ, отметила, что не готова променять эти встречи ни на что другое, так как считает, что такой непрерывный круговорот и «есть бессмертие».

Фолловеры оценили откровения актрисы, заметив, что это счастье – иметь большую семью.

«Как папин фильм, я это представила, после вашего рассказа»; «И это фото передало атмосферу ночной тишины. Уголок вашего личного пространства», – заметили подписчики.

Напомним, в последнее время Анна Михалкова много снимается в кино и сильно похудела. Звезда с удовольствием позирует в купальнике, демонстрируя подтянутую фигуру и пышный бюст.