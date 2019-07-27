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Саша Савельева вспомнила о 49-летии Григорьева-Апполонова

Экс-солистка группы «Фабрика» обратилась к близкому другу, поздравив его с днем рождения.

Саша Савельева вспомнила о 49-летии Григорьева-Апполонова
Саша Савельева (Фото: Globallookpress.com)

35-летняя Саша Савельева не забыла поздравить солиста группы «Иванушки International» Андрея Григорьева-Апполонова с днем рождения. Он появился на свет 26 июля 1970 года в Сочи. Исполнителю исполнилось 49 лет. В Stories супруга актера Кирилла Сафонова опубликовала снимок, который был сделан на съемочной площадке программы «Кто хочет стать миллионером?» на Первом канале. В одном из выпусков Саша Савельева появилась в компании с Григорьевым-Апполоновым.

Несмотря на то, что певица воспитывает четырехмесячного сынишку Леона, молодая мамочка активно развивает свой Instagram. На личной страничке в микроблоге Саша поздравила близкого друга с личным праздником.

«Андрюша, дорогой! С днем рождения!!» — подписала совместный снимок с певцом Савельева.

Саша Савельева поздравила с личным праздником Андрея Григорьева-Апполонова (Фото: Instagram.com/sasha_savelieva)

Ранее певица жаловалась подписчикам на переменчивую московскую погоду и свою метеозависимость. Напомним, что с рождением первенца Савельева объявила об уходе из девичьего коллектива. Покинув группу «Фабрика» Саша призналась, что теперь свои песни она будет петь маленькому сынишку, который, как никто другой нуждается в ее заботе и любви.

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Андрей Григорьев-АполлоновКирилл СафоновСаша Савельева

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Саша Савельева вспомнила о 49-летии Григорьева-Апполонова
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