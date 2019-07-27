Звезда «Брестской крепости» Вероника Никонова погибла в свадебном путешествии

Военный художественный фильм «Брестская крепость» вышел на экраны в 2010 году. Одну из главных ролей в картине Александра Котта сыграла Вероника Никонова, которой на тот момент было шестнадцать лет. Накануне стало известно, что девушка трагически погибла почти сразу после того, как вышла замуж.

Вероника и ее супруг отправились в свадебное путешествие на Аляску. Там 24-летняя артистка утонула, когда молодожены переходили реку Текланика. В последнее время Никонова жила в Нью-Йорке, куда приехала учиться. Ее тело доставили в США, где оно будет кремировано.

«Ника спешила жить. Ей было мало режиссуры, мало актерства. Не имея особых средств, она находила возможности путешествовать по миру, открывать для себя новое», – сообщили в окружении Никоновой.

Роль Аньки в «Брестской крепости» стала первой и единственной для Вероники. Обучившись актерскому мастерству в Минске, она решила связать свою профессиональную деятельность с режиссурой. Никонова успела снять несколько документальных проектов, посвященных Белоруссии, сообщает «Комсомольская правда».