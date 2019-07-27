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Ирина Дубцова призналась, что поправляется на нервной почве

Звезда, как уверяют многие, стала выглядеть на десять лет моложе.

Ирина Дубцова призналась, что поправляется на нервной почве
Дубцова поправляется, когда нервничает/globallookpress.com

Певица Ирина Дубцова поделилась секретом, как ей удается быть в такой прекрасной форме. Исполнительница появилась в Баку на фестивале «Жара». Все, кто ее увидел, отметили, что она выглядит лет на десять моложе своего возраста.

Ирина Дубцова. Фото
Дубцова набирает лишний вес, когда нервничает/globallookpress.com

По словам Ирины Дубцовой, у нее очень плотный график выступлений. При этом она все равно старается уделять время сыну. Очень тяжело певице и ее ребенку приходится весной, когда цветет ольха и дуб. У них аллергия. В это время она берет сына и отправляется с ним отдыхать на Мальдивы.

Как заметила Ирина Дубцова, лишний вес она набирает и сбрасывает независимо от количества съеденной пищи. Проблем с перееданием у нее, как она уверяет, никогда проблем не было. Питается она всегда правильно.

По словам Ирины Дубцовой, однажды она решила разобраться, почему набирает лишний вес. Причина крылась в отеках. После беременности она стала склонна к ним. Также врачи сказали звезде, что поправляется она еще и от нервов. Лишний вес, как она отметила, своеобразная психологическая броня, помогающая справляться с жизненными перипетиями. Как она сказала, когда организм набирает лишний вес, он просто защищает ее, сообщает «Комсомольская правда».

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АзербайджанБакуИрина ДубцоваФестиваль "Жара-2019"

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Ирина Дубцова призналась, что поправляется на нервной почве
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