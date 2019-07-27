НОВОСТИ

«Ее били по рукам»: Агибалова обвинила в смерти мамы врачей

Экс-участница реалити-шоу «Дом-2» впервые рассказала о том, что произошло с ее родительницей в больнице.

«Ее били по рукам»: Агибалова обвинила в смерти мамы врачей
Ирина Агибалова считает, что ее мама умерла из-за врачебной ошибки. Фото: instagram.com/agibalova_irina/

54-летняя Ирина Агибалова впервые высказалась причине смерти матери, которая скоропостижно скончалась в больнице на 83-м году жизни. Экс-участница реалити-шоу «Дом-2» считает, что мать погибла из-за неправильно подобранного лечения.

По словам Ирины Агибаловой, у ее родительницы остановилось сердце. Агибалова рассказала, что винит в случившемся врачей, которые по ее мнению, отнеслись к пожилой женщине очень жестоко.

Участница «Дома-2» заявила, что ее матери сначала долго кололи препарат для понижения давления, что спровоцировало инфаркт, а потом якобы пристегнули к кровати.

«Когда начала сопротивляться, вкололи галоперидол. Человеку, у которого был инфаркт, это противопоказано. Это как сразу убить», – цитирует Агибалову «Стархит».

Потом сестра Ирины Галина уговорила врачей перевести пожилую женщину в другую палату, где она почувствовала себя лучше.

«Там к ней стали относиться мягче. Мама говорила со мной, показывала мне по Skype руки, которые просто были черно-синими. Она жаловалась, что ее били по рукам», – призналась Ирина Агибалова.

Экс-участница реалити-шоу рассказала, что, несмотря на то, что ее мама страдала от нескольких хронических заболеваний –диабета и гипертонии – до последнего вела активный образ жизни и помогала в воспитании правнучки. Поэтому смерть матери стало огромным потрясением для всей семьи.

Ирина Агибалова считает, что виновники трагедии, которая произошла в больнице останутся безнаказанными, так как ей будет сложно доказать, что же на самом деле произошло в палате.

Напомним, матери Ирины не стало 20 июля. О смерти родительницы экс-участница «Дома-2» сообщила подписчикам в Instagram, опубликовав трогательное видео из совместных архивных снимков.

Интересно? Поделись с друзьями:
Хочешь обсудить? Пиши!

Тэги:

«Дом-2»Ирина Агибаловасмерть матери

Сетевое издание TELEPROGRAMMA зарегистрировано Роскомнадзором, свидетельство Эл № ФС77-66912 от 22 августа 2016 года.
Учредитель и редакция АО «Издательский дом «Комсомольская правда».
Генеральный директор: Сунгоркин Владимир Николаевич.
Издатель: Гемст Владислав Александрович
Главный редактор Садков Павел Петрович

tele@kp.ru
телефон редакции: +7 (495) ‎777-02-82
127287, г. Москва, Петровско-Разумовский Старый проезд, д. 1/23, стр.1

Исключительные права на материалы, размещенные в сетевом издании TELEPROGRAMMA (www.teleprogramma.pro), в соответствии с законодательством Российской Федерации об охране результатов интеллектуальной деятельности принадлежат АО «Издательский дом «Комсомольская правда» ©, и не подлежат использованию другими лицами в какой бы то ни было форме без письменного разрешения правообладателя.
Приобретение прав: ‎(495) 970-19-51 (kp@kp.ru)

Сообщения и комментарии читателей сетевого издания размещаются без предварительного редактирования. Редакция оставляет за собой право удалить их с сайта или отредактировать, если указанные сообщения и комментарии являются злоупотреблением свободой массовой информации или нарушением иных требований закона.
Возрастная категория 16+

Политика в отношении обработки персональных данных

Например когда выйдет замуж Ольга Бузова
Flipboard
Сейчас ты
читаешь:
«Ее били по рукам»: Агибалова обвинила в смерти мамы врачей
Интересно?
Поделись с друзьями: