«Ее били по рукам»: Агибалова обвинила в смерти мамы врачей

Экс-участница реалити-шоу «Дом-2» впервые рассказала о том, что произошло с ее родительницей в больнице.

54-летняя Ирина Агибалова впервые высказалась причине смерти матери, которая скоропостижно скончалась в больнице на 83-м году жизни. Экс-участница реалити-шоу «Дом-2» считает, что мать погибла из-за неправильно подобранного лечения.

По словам Ирины Агибаловой, у ее родительницы остановилось сердце. Агибалова рассказала, что винит в случившемся врачей, которые по ее мнению, отнеслись к пожилой женщине очень жестоко.

Участница «Дома-2» заявила, что ее матери сначала долго кололи препарат для понижения давления, что спровоцировало инфаркт, а потом якобы пристегнули к кровати.

«Когда начала сопротивляться, вкололи галоперидол. Человеку, у которого был инфаркт, это противопоказано. Это как сразу убить», – цитирует Агибалову «Стархит».

Потом сестра Ирины Галина уговорила врачей перевести пожилую женщину в другую палату, где она почувствовала себя лучше.

«Там к ней стали относиться мягче. Мама говорила со мной, показывала мне по Skype руки, которые просто были черно-синими. Она жаловалась, что ее били по рукам», – призналась Ирина Агибалова.

Экс-участница реалити-шоу рассказала, что, несмотря на то, что ее мама страдала от нескольких хронических заболеваний –диабета и гипертонии – до последнего вела активный образ жизни и помогала в воспитании правнучки. Поэтому смерть матери стало огромным потрясением для всей семьи.

Ирина Агибалова считает, что виновники трагедии, которая произошла в больнице останутся безнаказанными, так как ей будет сложно доказать, что же на самом деле произошло в палате.

Напомним, матери Ирины не стало 20 июля. О смерти родительницы экс-участница «Дома-2» сообщила подписчикам в Instagram, опубликовав трогательное видео из совместных архивных снимков.