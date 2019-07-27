Шишкова проболталась о поле будущего ребенка Решетовой

Уже осенью рэпер Тимати станет отцом во второй раз — его возлюбленная Анастасия Решетова подарит ему долгожданного наследника. О том, что у модели родится именно мальчик, проболталась бывшая девушка музыканта Алена Шишкова. Она выведала тайну во время фестиваля «Жара» в Баку.

Стоит отметить, что ранее Анастасия попросила всех друзей и знакомых, узнавших о поле будущего ребенка, не рассказывать об этом, однако Шишкова не смогла сохранить чужой секрет, пишет журнал «7 дней».

Хорошо известно, что Тимати очень хотел наследника. Даже свою дочь он первое время одевал «под мальчика». Не исключено, что бывшая пассия рэпера очень переживает из-за того, что после рождения сына все его внимание переключится на нового ребенка.

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Напомним, что Решетова перестала скрывать свою беременность в начале лета, когда ее живот стал уже внушительным. Быть хорошей матерью Анастасия тренируется на котах. Недавно она завела трех породистых питомцев: бенгала, чаузи и каракета.