Глазами мужа: Прилучный запечатлел жену на велопрогулке по Москве

Пока дети Агаты Муцениеце отдыхают с бабушкой в деревне под Ригой, сама актриса проводит время в компании мужа.

30-летняя Агата Муцениеце вместе с супругом отправилась на велопрогулку по Москве. На личной страничке в Instagram актриса опубликовала понравившийся ей кадр, который сделал ее избранник во время импровизированного мини-марафона. Прилучный запечатлел избранницу у здания ГУМа, для прогулки Агата выбрала коротком платье и босоножки на небольшом каблучке.

В недавнем интервью Муцениеце призналась, что этим летом отправила своих детей вместе с бабушкой отдохнуть в деревне под Ригой. По словам актрисы, 6-летнему Тимофею нравится проводить время на природе, а 3-летняя Мия впервые отправилась в поездку вместе со своим братиком. Ранее Агата не расставалась с дочкой на длительное время.

Пока их дети познают прелести сельской жизни, Павел с супругой проводят уединенные уикенды в компании друг друга. У пары появилась возможность провести время наедине, отдохнуть от бытовых проблем и родительских обязанностей.

По словам Агаты, она до сих пор так и не смогла вернуться к своему до родовому весу. Именно поэтому знаменитость периодически садится на диеты. Кроме того, поддерживать фигуру в тонусе актрисе помогают утренние пробежки и упражнения на растяжку, о пользе которых уже напоминала Екатерина Шпица. Ранее на личной страничке в Instagram актриса призывала своих подписчиков больше времени уделять собственной внешности, заниматься спортом, поддерживая гибкость и стройность.