Звезда «Дома-2» Екатерина Колисниченко раскрыла детали недавних родов

Бывшая участница «Дома-2» Екатерина Колисниченко совсем недавно стала мамой. Как сообщал портал Teleprogramma.pro, у звезды телестройки и ее мужа родился сын, которого решили назвать Саввой. Девушка рассказала, как впервые испытала чудо появления ребенка на свет.

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По словам Екатерины, когда она взяла на руки новорожденного, то ощутила такие яркие и позитивные эмоции, которых не чувствовала никогда в жизни. Но сами роды оказались нелегкими.

Схватки поначалу молодая мама терпела с легкостью, однако в какой-то момент они стали просто невыносимыми. Эпидуральную анестезию, которая помогла бы снять боль, делать было уже поздно, поэтому Колисниченко пришлось справляться самой. Сейчас девушка старается не вспоминать те несколько неприятных часов. К счастью, роды прошли без осложнений.

«Стоило так долго терпеть боль, чтобы увидеть малыша. Не нужно бояться родов и отказываться из-за этого от материнства», – призналась Колисниченко изданию «СтарХит».

Звезда «Дома-2» отметила, что до сих пор не может полностью осознать ту любовь и то счастье, которые пришли в ее жизнь вместе с ребенком.