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Анатолий Цой ужаснулся травме однофамилицы на фестивале «Жара»

Музыкант пожелал певице скорейшего выздоровления.

Анатолий Цой ужаснулся травме однофамилицы на фестивале «Жара»
Анатолий Цой отреагировал на повреждения Аниты Цой/globallookpress.com

Популярный певец корейского происхождения, победитель телепроекта «Хочу к Меладзе» и участник бойз-бэнда «MBAND» Анатолий Цой отреагировал на травму, которую получила в Баку на фестивале «Жара» его однофамилица, известная певица Анита Цой.

Анатолий Цой оставил комментарий под постом Аниты Цой
Анатолий Цой пожелал Аните скорее поправиться/instagram.com/anitatsoy/

В Instagram в комментариях под ее постом он заявил, что ужаснулся, просмотрев размещенное видео. «Ужас какой! Аниточка, поправляйся, любим!» — заметил Анатолий Цой.

Интересно, что соцсеть Instagram заблокировала видеозапись Аниты Цой с повреждениями, которые она получила на музыкальном фестивале «Жара» в Баку. Кадры и правда достаточно пугающие. У певицы из пальца хлестала кровь.

Отметим, что исполнительница, несмотря на травму, планирует выступить вечером 27 июля в Баку на «Жаре». А вот несколько следующих ее концертов под вопросом. Врачи сказали, что звезда будет хромать ближайшие три недели. Ноготь же у нее отрастет только через 3-4 месяца.

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Анатолий ЦойАнита ЦойАнита Цой последние новостиБакуФестиваль "Жара-2019"

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Анатолий Цой ужаснулся травме однофамилицы на фестивале «Жара»
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