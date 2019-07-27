Анатолий Цой ужаснулся травме однофамилицы на фестивале «Жара»

Популярный певец корейского происхождения, победитель телепроекта «Хочу к Меладзе» и участник бойз-бэнда «MBAND» Анатолий Цой отреагировал на травму, которую получила в Баку на фестивале «Жара» его однофамилица, известная певица Анита Цой.

В Instagram в комментариях под ее постом он заявил, что ужаснулся, просмотрев размещенное видео. «Ужас какой! Аниточка, поправляйся, любим!» — заметил Анатолий Цой.

больше по теме Цой будет восстанавливаться после травмы три недели Новый ноготь у певицы отрастет через 3-4 месяца.

Интересно, что соцсеть Instagram заблокировала видеозапись Аниты Цой с повреждениями, которые она получила на музыкальном фестивале «Жара» в Баку. Кадры и правда достаточно пугающие. У певицы из пальца хлестала кровь.

Отметим, что исполнительница, несмотря на травму, планирует выступить вечером 27 июля в Баку на «Жаре». А вот несколько следующих ее концертов под вопросом. Врачи сказали, что звезда будет хромать ближайшие три недели. Ноготь же у нее отрастет только через 3-4 месяца.