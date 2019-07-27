Холода в Москве побьют рекорд времен Брежнева

А пока что жители и гости столицы могут радоваться по-июльски теплым выходным.

После кратковременного потепления, которого так долго ждали москвичи, на российскую столицу обрушатся рекордные холода. Столбики термометров покажут нетипично для конца июля низкие температуры 30 и 31 июля.

В эти дни температура воздуха в Москве опустится до 11-16 градусов по Цельсию, сообщил представитель Росгидрометцентра Александр Голубев.

«Обычно эти дни июля в Москве по климатическим меркам самые теплые дни лета. Но в этом году наоборот — ночные температуры 5-10 градусов, а днем всего лишь 11-16, что на 9 градусов ниже климатической нормы», — приводит слова метеоролога агентство ТАСС.

Специалист подчеркнул, что ранее самые холодные ночи в конце июля были зафиксированы в 1977 году, во времена Брежнева. Тогда в ночные часы температура воздуха опускалась до семи градусов по Цельсию. В Росгидрометцентре не исключили, что в ближайшие дни этот рекорд может быть побит. А пока что москвичи могут радоваться по-июльски теплым выходным. Но уже совсем скоро придется доставать осенние вещи.

Ранее главный специалист столичного метеобюро Татьяна Позднякова объяснила предстоящие холода редким «ультраполярным вторжением».