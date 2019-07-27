Елизавета II побеседует с Меган Маркл о поведении на публике

Британская правительница пригласила герцогиню Сассекскую в личную резиденцию, чтобы отметить ее 38-й день рождения.

Королева Елизавета II пригласила супругу принца Гарри Меган Маркл отпраздновать 38-й день рождения в своей резиденции в Балморале. По данным Daily Mail, британская правительница испытывает к Меган Маркл симпатию, поэтому намерена предостеречь ее от пиар-ошибок.

«Поездка в шотландский замок – хорошая возможность для Меган приватно пообщаться с королевой и услышать ее мнение о том, что происходит. Я думаю, что во время тихих прогулок по реке Елизавета II могла бы дать ей несколько советов», – прокомментировал в интервью изданию эксперт Фил Дампир.

По словам Дампира, 93-летняя Елизавета II, принц Чарльз и его супруга Камилла «очень любят» Меган Маркл и считают ее «привлекательной и умной».

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Поездка в королевскую резиденцию станет первой для Меган и Арчи. Меган считает приглашение Елизаветы II «большой честью».

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4 августа герцогине Сассекской исполнится 38 лет. По некоторым данным королева намерена сделать Меган «продуманный подарок», а команда кейтеринга испечет особый торт, чтобы отметить первый приезд правнука в замок королевы.

Сообщается, что Елизавета II собирается поддержать Меган Маркл после ее «провалов» на публике – общественности не понравилось, что герцогиня часто хлопает в ладоши во время официальных появлений на публике, а также пришла на турнир в Уимблдоне в джинсах.