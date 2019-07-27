НОВОСТИ

Елизавета II побеседует с Меган Маркл о поведении на публике

Британская правительница пригласила герцогиню Сассекскую в личную резиденцию, чтобы отметить ее 38-й день рождения.

Елизавета II побеседует с Меган Маркл о поведении на публике
Елизавета II испытывает симпатию к Меган Маркл. Фото: globallookpress.com

Королева Елизавета II пригласила супругу принца Гарри Меган Маркл отпраздновать 38-й день рождения в своей резиденции в Балморале. По данным Daily Mail, британская правительница испытывает к Меган Маркл симпатию, поэтому намерена предостеречь ее от пиар-ошибок.

«Поездка в шотландский замок – хорошая возможность для Меган приватно пообщаться с королевой и услышать ее мнение о том, что происходит. Я думаю, что во время тихих прогулок по реке Елизавета II могла бы дать ей несколько советов», – прокомментировал в интервью изданию эксперт Фил Дампир.

По словам Дампира, 93-летняя Елизавета II, принц Чарльз и его супруга Камилла «очень любят» Меган Маркл и считают ее «привлекательной и умной».

Поездка в королевскую резиденцию станет первой для Меган и Арчи. Меган считает приглашение Елизаветы II «большой честью».

4 августа герцогине Сассекской исполнится 38 лет. По некоторым данным королева намерена сделать Меган «продуманный подарок», а команда кейтеринга испечет особый торт, чтобы отметить первый приезд  правнука в замок королевы.

Сообщается, что Елизавета II собирается поддержать Меган Маркл после ее «провалов» на публике – общественности не понравилось, что герцогиня часто хлопает в ладоши во время официальных появлений на публике, а также пришла на турнир в Уимблдоне в джинсах.

Интересно? Поделись с друзьями:
Хочешь обсудить? Пиши!

Тэги:

Британская королевская семьядень рожденияКоролева Елизавета IIМеган Марклпринц Гарри и Меган Маркл

Сетевое издание TELEPROGRAMMA зарегистрировано Роскомнадзором, свидетельство Эл № ФС77-66912 от 22 августа 2016 года.
Учредитель и редакция АО «Издательский дом «Комсомольская правда».
Генеральный директор: Сунгоркин Владимир Николаевич.
Издатель: Гемст Владислав Александрович
Главный редактор Садков Павел Петрович

tele@kp.ru
телефон редакции: +7 (495) ‎777-02-82
127287, г. Москва, Петровско-Разумовский Старый проезд, д. 1/23, стр.1

Исключительные права на материалы, размещенные в сетевом издании TELEPROGRAMMA (www.teleprogramma.pro), в соответствии с законодательством Российской Федерации об охране результатов интеллектуальной деятельности принадлежат АО «Издательский дом «Комсомольская правда» ©, и не подлежат использованию другими лицами в какой бы то ни было форме без письменного разрешения правообладателя.
Приобретение прав: ‎(495) 970-19-51 (kp@kp.ru)

Сообщения и комментарии читателей сетевого издания размещаются без предварительного редактирования. Редакция оставляет за собой право удалить их с сайта или отредактировать, если указанные сообщения и комментарии являются злоупотреблением свободой массовой информации или нарушением иных требований закона.
Возрастная категория 16+

Политика в отношении обработки персональных данных

Например когда выйдет замуж Ольга Бузова
Flipboard
Сейчас ты
читаешь:
Елизавета II побеседует с Меган Маркл о поведении на публике
Интересно?
Поделись с друзьями: