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Валерия попросила поклонников выбрать ее лучший наряд на «Жаре»

Фанаты с готовностью откликнулись на просьбу певицы в соцсети.

Валерия попросила поклонников выбрать ее лучший наряд на «Жаре»
Певицы Валерия. Фото: globallookpress.com

На фестивале «Жара» в Баку собрались самые известные звезды шоу-бизнеса. В числе участников и гостей мероприятия оказалась и певица Валерия, которая вышла на сцену, чтобы исполнить свои хиты, несколько раз.

Артистка и ее супруг Иосиф Пригожин держали поклонников в курсе событий. Продюсер показал в Instagram, в каких нарядах Валерия покоряла фестиваль, а сама она опубликовала несколько снимков из закулисья мероприятия. Теперь же певица обратилась к подписчикам в соцсети с неожиданным предложением, попросив выбрать лучший наряд из тех, в которых она выступала на «Жаре».

«По следам фестиваля «Жара». Какой из моих образов вам больше всего пришелся по душе?» – спросила знаменитость.

Пост оказался необычайно популярным и собрал порядка двух тысяч комментариев всего за несколько часов. В своих отзывах многие фанаты сошлись во мнении, что самым интересным сценическим образом Валерии оказался костюм с расшитыми пайетками брюками и полупрозрачной блузкой в сеточку. Отдельно поклонники отметили необычный розовый цвет волос звезды, но большинство из них с уверенностью заявили, что артистке к лицу все наряды.

«Во всех образах вы великолепны», «Хоть что наденьте, все равно красавица!», «Божественная!», «По стилистике и направлению удалось создать настолько разные образы! Каждый из них уникален и продуман до мельчайших деталей», – заявили комментаторы.

Фото: Instagram@valeriya
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ВалерияпевицаФестиваль "Жара-2019"Фестиваль "Жара" в Баку

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Валерия попросила поклонников выбрать ее лучший наряд на «Жаре»
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